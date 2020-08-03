Стала известна заявка «Ювентуса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона», сообщает пресс-служба итальянской команды. Встреча пройдет 7 августа в Турине, начало — в 22.00 (мск).

Список из 22 игроков выглядит следующим образом:

вратари — Щенсны, Пинсольо, Буффон;

защитники — Кьеллини, де Лигт, де Шильо, Данилу, Ругани, Сандру, Бонуччи, Демирал;

полузащитники — Пьянич, Матюиди, Рабьо, Рэмси, Бентанкур;

нападающие — Роналду, Игуаин, Дуглас Коста, Дибала, Куадрадо, Бернардески;

Первая встреча между «Лионом» и «Ювентусом» завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.