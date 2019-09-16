Депай в заявке «Лиона» на матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов
16 сентября 2019, 21:33
Официальный Twitter «Лиона» опубликовал заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Встреча пройдет 17 сентября, во вторник. В список из 19 игроков французской команды попал нападающий Мемфис Депай.
Полностью заявка «Лиона» выглядит следующим образом:
вратари — Лопеш, Тэтэрушану;
защитники — Тете, Дюбуа, Денайер, Марселу, Андерсен, Коне, Соле;
полузащитники — Ауар, Тузар, Мендес, Лукас, Рейне-Аделаида;
нападающие — Террье, Дембеле, Траоре, Депай, Корне.
Le groupe pour ce premier match de @ChampionsLeague face au @zenit_spb ! ??#OLZenit pic.twitter.com/blSeGlWOYM— Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2019
Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Опрос
проголосовало: 4591Все опросы
Как закончится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Лион» — «Зенит»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...