Деннис заявил, что «Брюгге» верил в успех перед матчем с «Реалом»

Форвард «Брюгге» Эммануэл Деннис — о матче с «Реалом» (2:2) в Лиге чемпионов. В этой игре он сделал дубль.

— Все думали, что они легко нас обыграют. Но мы подготовились к этому матчу, верили, и у нас было хорошее чувство, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы повели 2:0 и могли даже выиграть. Я немного разочарован, но в то же время рад, что мы взяли очко в матче с сильной командой.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей