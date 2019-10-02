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Деннис заявил, что «Брюгге» верил в успех перед матчем с «Реалом»

09:28
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Форвард «Брюгге» Эммануэл Деннис — о матче с «Реалом» (2:2) в Лиге чемпионов. В этой игре он сделал дубль.

— Все думали, что они легко нас обыграют. Но мы подготовились к этому матчу, верили, и у нас было хорошее чувство, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы повели 2:0 и могли даже выиграть. Я немного разочарован, но в то же время рад, что мы взяли очко в матче с сильной командой.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027048/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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