Нападающий «Истанбула» Демба Ба связался с арбитром Себастьяном Колцеску и обсудил инцидент, произошедший в матче стамбульцев против «ПСЖ» в Лиге чемпионов, сообщает журналист Эмануэл Рошу в Twitter. Отмечается, что беседу им устроил бывший сенегальский футболист Усман Н'Дой.

Напомним, что игра была прервана в начале первого тайма. Команды ушли с поля после того, как Колцеску, работавший резервным арбитром, якобы оскорбил на расовой почве тренера «Истанбула» Пьера Вебо. Ба бросился защищать Вебо и получил красную карточку. Встреча продолжилась на следующий день с другой бригадой арбитров.

По словам Н'Доя, Демба сказал ему, что не называл его расистом. Он сказал, что «ему показалось, что Колцеску не стоит использовать слово «черный» на стадионе».

Н'Дой сказал, что Ба и Колцеску очень тепло пообщались и пришли к выводу, что произошло просто недопонимание.