Деле Алли: "Жаль, что "Тоттенхэм" не смог преодолеть последнее препятствие"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2).

– Пора задуматься над тем, что пошло не так. В то же время мы должны осознать, как далеко нам удалось пройти, – цитирует Алли пресс-служба клуба.

Я уверен, это еще не конец. Мы должны продолжать работать, совершенствоваться. Чувство разочарования, которое мы испытываем сейчас, необходимо использовать для движения вперед.



Это было удивительное путешествие, и я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Мне жаль, что мы не смогли преодолеть последнее препятствие, но это был хороший урок. Нам нужно сохранить этот настрой и перенести его на следующий сезон.