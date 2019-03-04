Деле Алли вернулся к тренировкам в общей группе "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли вернулся к тренировкам в общей группе после травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" (2:1), сообщает официальный Твиттер "шпор".

Алли отсутствовал с 20 января из-за повреждения. 22-летний англичанин сможет принять участие в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Тоттенхэма".