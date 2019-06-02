"Делайте сумасшедшие вещи". Девушка объяснила, зачем выбежала на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански объяснила, зачем выбежала на воле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0). Ее быстро остановили стюарды и доставили в подтрибунное помещение.

- Стрикинг в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда, — подписала Волански видео в своем Инстаграме.

Волански является девушкой российского видеоблоггера Виталия Здоровецкого. На купальнике, в котором она выбежала, было написано название их сайта, специализирующегося на пранках эротического характера.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль