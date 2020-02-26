Де Лигту разбили голову в матче с «Лионом»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

После столкновения с партнером по команде Алексом Сандру у голландца из головы пошла кровь. Он смог продолжить матч после того, как ему сделали перевязку.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу «Лиона».