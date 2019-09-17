Де ла Фуэнте впервые попал в заявку «Реала» в матче с «ПСЖ»

«Реал» опубликовал заявку на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ». Впервые в заявке основной команды оказался 20-летний защитник Адриан де ла Фуэнте.

Также в заявку попали Куртуа, Ареола, Альтубе, Карвахаль, Милитау, Варан, Одриосола, Менди, Кроос, Каземиру, Хамес Родригес, Азар, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Йович, Винисиус, Родриго.

Из-за дисквалификации «Реалу» не помогут защитники Серхио Рамос и Начо, Марселу травмирован, также травмы у полузащитников Иско, Луки Модрича, Марко Асенсио и Вальверде.