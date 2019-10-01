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Де Брейне не сыграет с загребским «Динамо»

1 октября 2019, 17:25
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне пропустит матч 2-го тура группового этапа лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба. Футболист восстанавливается после травмы паха, сообщает официальный сайт «Сити».

Бельгиец получил повреждение в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1). В нынешнем сезоне де Брейне отдал 9 голевых передач в 9 матчах.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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