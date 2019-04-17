ЦСКА - лидер рейтинга самых молодых стартовых составов в ЛЧ-2018/19

Журналист OptaJean Кевин Джеффрис в своем Твиттере опубликовал рейтинг самых молодых стартовых составов среди команд-участниц Лиги чемпионов-2018/19. ЦСКА занял первое место в этом списке. Полностью рейтинг выглядит так:

1. ЦСКА - средний возраст игрока стартового состава 24 года и 84 дня;

2. "Аякс" - 24 года и 257 дней;

3. ПСВ - 24 года и 273 дня;

4. "Лион" - 24 года и 282 дня;

5. "Брюгге" - 25 лет и 36 дней.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ЦСКА занял 4-е место в группе G, набрав 7 очков.

Все о Лиге чемпионов - здесь