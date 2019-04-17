20:12 17 апреля | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА - лидер рейтинга самых молодых стартовых составов в ЛЧ-2018/19

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Журналист OptaJean Кевин Джеффрис в своем Твиттере опубликовал рейтинг самых молодых стартовых составов среди команд-участниц Лиги чемпионов-2018/19. ЦСКА занял первое место в этом списке. Полностью рейтинг выглядит так:

1. ЦСКА - средний возраст игрока стартового состава 24 года и 84 дня;

2. "Аякс" - 24 года и 257 дней;

3. ПСВ - 24 года и 273 дня;

4. "Лион" - 24 года и 282 дня;

5. "Брюгге" - 25 лет и 36 дней.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ЦСКА занял 4-е место в группе G, набрав 7 очков. 

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Результаты опроса

5912 чел.

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
1.8%
"Порту" и "Манчестер Сити"
1.8%
"Порту" и "Тоттенхэм"
64.3%
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити"
32.1%
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм"
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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