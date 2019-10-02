Чорлука извинился перед болельщиками «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука попросил прощения у болельщиков после поражения во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов от «Атлетико» (0:2).

— Потрясающая поддержка прошлой ночью от наших болельщиков! Извините, что мы не сделали вас довольными после матча. Но большое спасибо вам, давайте оставаться вместе до конца! — написал Чорлука в Instagram.

После двух туров «Локомотив» располагается на третьем месте в группе D с 3 очками. У «Ювентуса» и «Атлетико» по 4 балла, у «Байера» — ни одного.

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