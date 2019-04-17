Чистые эмоции игроков "Аякса". Они - в полуфинале Лиги чемпионов

"Аякс" обыграл "Ювентус" (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей голландский клуб прошел в полуфинал.

В официальном Твиттере клуба было опубликовано видео того, как футболисты эмоционально отреагировали на свою победу. В полуфинале голландский клуб сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

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