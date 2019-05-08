Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов

УЕФА может изменить формат проведения Лиги чемпионов, сообщает AFP.

Сообщается, что среди возможных нововведений - новый формат группового турнира: четыре группы по восемь команд, что выгодно представителям европейских топ-клубов для увеличения количества матчей.

Также планируется, что топ-5 команд из каждой группы автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон. При этом в основном турнире по-прежнему будут участвовать 32 клуба. Возможно также, что в Лиге чемпионов команды будут повышаться и понижаться в классе, как в национальных чемпионатах.

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что решение по этому поводу пока не принято.

- Важно помнить, что, несмотря на разговоры в СМИ, решения пока нет. На данный момент у нас только идеи и мнения.

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