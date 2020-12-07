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Чешская бригада арбитров обслужит матч «Челси» — «Краснодар»

7 декабря 2020, 13:37
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Чешский арбитр Павел Краловец будет работать на матче 6-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар». Его помощниками будут соотечественники Ян Патак и Томаш Мокруш, четвертый арбитр — Мирослав Зелинка.

За ВАР будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.

Матч «Челси» — «Краснодар» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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