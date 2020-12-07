Чешский арбитр Павел Краловец будет работать на матче 6-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар». Его помощниками будут соотечественники Ян Патак и Томаш Мокруш, четвертый арбитр — Мирослав Зелинка.

За ВАР будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.

Матч «Челси» — «Краснодар» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 (мск).