Чешская бригада арбитров обслужит матч «Челси» — «Краснодар»
7 декабря 2020, 13:37
Чешский арбитр Павел Краловец будет работать на матче 6-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар». Его помощниками будут соотечественники Ян Патак и Томаш Мокруш, четвертый арбитр — Мирослав Зелинка.
За ВАР будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.
Матч «Челси» — «Краснодар» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 (мск).
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