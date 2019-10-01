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Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Аяксом» Промеса

1 октября 2019, 22:46
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Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал заявку команды на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аякса»?. В список из 18 игроков попал российский полузащитник Денис Черышев. Встреча пройдет 2 октября в Валенсии на стадионе «Месталья».

Заявка «летучих мышей» выглядит следующим образом:

вратари — Силлессен, Доменеч;

защитники — Гарай, Паулиста, Коррейя, Коста, Диакаби, Васс;

полузащитники — Парехо, Коклен, Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Гедеш;

нападающие — Вальехо, Родриго, Гомес, Собрино.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Валенсия — Аякс

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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