Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Челси»
16 сентября 2019, 17:00
«Валенсия» отправилась на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Встреча состоится 17 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж», сообщает Twitter испанской команды.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на эту встречу. «Летучие мыши» взяли в Англию 20 игроков.
? CONVOCATORIA del @valenciacf para la @ChampionsLeague ?— Valencia CF ?? (@valenciacf) September 16, 2019
?A Londres con toda la ilusi?n! ?#ChelseaVCF ??? #SomDeChampions pic.twitter.com/nCLxwH3R57
Напомним, что в последнем туре чемпионата Испании «Валенсия» уступила «Барселоне» (2:5). Черышев вышел на замену и отметился голевой передачей.
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