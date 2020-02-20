Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в команду недели Fantasy Football в Лиге чемпионов, сообщает Twitter турнира.

Россиянин отметился забитым голом в матче 1/8 финала против «Аталанты» (1:4). Он набрал 7 баллов и оказался в числе самых результативных хавбеков.