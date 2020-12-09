Черданцев отреагировал на скандал с расизмом в матче Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что он думает по поводу скандала с расизмом в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».

Толерантность, борьба с расизмом, всё понятно, полностью поддерживаю, но демарш турецкого клуба, на мой взгляд, перебор. — Cherdantsev (@cherdantsev) December 8, 2020

«Толерантность, борьба с расизмом, все понятно, полностью поддерживаю, но демарш турецкого клуба, на мой взгляд, перебор, — написал Черданцев в Twitter. — А вот где драма. Румынскому судье, который указал на человека (человека, друзья, не название книги, фильма или дыры), применив прилагательное, которое может быть воспринято как оскорбительное, грозит бан на 10 матчей. Недавно за бан в Румынии он чуть не покончил с собой».

А вот где драма. Румынскому судье, который указал на человека (человека, друзья, не название книги, фильма или дыры), применив прилагательное, которое МОЖЕТ БЫТЬ воспринято как оскорбительное, грозит бан на 10 матчей. Недавно за бан в Румынии он чуть не покончил с собой. https://t.co/M3WuLsKqDj — Cherdantsev (@cherdantsev) December 9, 2020

Подробнее о румынском арбитре, который стал участником скандала, можно прочитать в материале «СЭ».

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Игра была прервана на 13-й минуте, когда румынский арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.

Матч будет доигран сегодня, начиная с 20.55 по московскому времени. Обслуживать его будет другая бригада арбитров.