12:21 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

"Чемпионское настроение". Промес радуется за ван Дейка и Вайналдума

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Полузащитник "Севильи" и сборной Голландии Квинси Промес опубликовал в Инстаграме фото с победителями Лиги чемпионов игроками "Ливерпуля" защитником Виргилом ван Дейком и хавбеком Джорджиньо Вайналдумом.

Вчера, 1 июня, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в финале ЛЧ.

– Настроение! (рядом голландец поставил стикер с кубком чемпионов – прим. "СЭ") – подписал фото Промес.

 

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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