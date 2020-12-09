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Быстров: «Все российские команды, кроме «Краснодара», обделались в еврокубках»

12:13
Владимир Быстров. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Владимир Быстров. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Экс-полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат «быков» с «Челси» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

— Несмотря на то, что команде ничего не нужно было в этом матче — они бились и достойно завершили групповой этап, — сказал Быстров в комментарии «СЭ». — Что еще немаловажно — заработали какую-то копеечку для клуба и добавили России хоть какие-то очки в таблицу коэффициентов. Остальные команды пока просто обделались — не набрали очки в тех матчах, где должны были. А «Краснодар» хоть как-то старается, молодцы.

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1 и занял третье место в группе Е с пятью очками.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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