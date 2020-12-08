«Челси» — «Краснодар»: стартовые составы. Городов займет место в воротах
8 декабря 2020, 21:45
«Краснодар» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов на выезде против «Челси». Стали известны стартовые составы команд.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржинью, Гилмор, Ковачич, Эмерсон, Хаверц, Анджорин, Абрахам.
Запасные: Кабальеро, Жигер, Алонсо, Зума, Чилвелл, Джеймс, Канте, Томори, Маунт, Пулишич, Вернер, Жиру.
«Краснодар»: Городов, Рамирес, Кайо, Мартынович, Смольников, Вилена, Ольссон, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.
Запасные: Синицын, Сорокин, Чернов, Петров, Черников, Камболов, Марков, Уткин, Сулейманов.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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