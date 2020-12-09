Смольников настроен выиграть с «Краснодаром» Лигу Европы

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников остался доволен ничьей с «Челси» (1:1) в групповом турнире Лиги чемпионов. Кубанцы заняли третье место в группе и вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

— В первом тайме действовали лучше, — сказал Смольников в эфире «Матч ТВ». — Забили, думаю, сами в это не поверили, тут же пропустили, расслабились. Во втором тайме уже играли на результат. Ничьей в целом довольны. Если мы заняли третье место, значит мы достойны только третьего места. Если бы матчи с «Севильей» получше сложились, мы бы могли зацепиться и выйти из группы. Но сейчас уже нет смысла что-то вспоминать. В целом у нас команда хорошая, молодая, и нам есть куда расти.

Здорово, что попали в Лигу Европы, обыграли прямого конкурента. Конечно, хотим пройти и выиграть ее. Почему нет?