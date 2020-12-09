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«Игроки «Краснодара» унизили всех, не преклонив колено». В Англии резко осудили действия футболистов российского клуба

14:35
8 декабря. Лондон. «Челси» — «Краснодар» — 1:1. Игроки «Краснодара». Фото AFP Реакция англоязычных пользователей на акцию BLM в матче «Челси» — «Краснодар». Фото Twitter
8 декабря. Лондон. «Челси» — «Краснодар» — 1:1. Игроки «Краснодара». Фото AFP
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Перед началом матча группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» (1:1) три игрока российской команды не встали на колено в рамках акции Black Lives Matter (с англ. «Жизни черных важны»).

Главный тренер «быков» Мурад Мусаев вместе с Игорем Смольниковым, Кристианом Рамиресом и Александром Мартыновичем проигнорировали коленопреклонение. При этом все футболисты лондонской команды и сам Фрэнк Лэмпард приняли участие в акции.

«Трое игроков «Краснодара» не встали на колено», — написал в Twitter журналист Goal Низаар Кинселла.

«Ты говоришь про русских. Сильная история расизма», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Реакция англоязычных пользователей на акцию BLM в матче «Челси» — «Краснодар». Фото Twitter
Реакция англоязычных пользователей на акцию BLM в матче «Челси» — «Краснодар». Фото Twitter
Челси — Краснодар

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