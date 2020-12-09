Капитан «Краснодара» Александр Мартынович остался доволен результатом матча группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

— Что касается результата, его можно назвать удовлетворительным, — сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ». — Дотерпели, но при этом у нас были хорошие моменты. Могли даже выйти вперед разок. Не хватило хладнокровия у чужих ворот.

До игры с «Локомотивом» достаточно дней, успеем восстановиться. Если ни у кого мышечных травм нет, все будут готовы.