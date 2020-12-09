Мусаев доволен игрой «Краснодара» с «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался доволен игрой кубанцев в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

— Мне понравилась игра в первом тайме. Мы были хороши в переходных фазах, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». — Когда отбирали мяч, шли в контратаки. Во втором отдали инициативу, наверное, это связано с тем, что Вандерсон не до конца готов, Классон не до конца готов. Плюс мы играли третий матч за шесть дней. Но в целом я доволен результатом.

Доволен, что мы вышли в Лигу Европы. Ряд матчей был ровных, с «Севильей» мы могли набрать больше очков, с «Ренном» меньше, все справедливо.

Это был самый сложный отрезок. Не было сборов, были травмы, болезни. Думаешь, что хуже быть не может, а оно происходило. Было сложно для меня и всей команды.