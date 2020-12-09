Лэмпард назвал тяжелой игру с «Краснодаром» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

— Надеюсь, все игроки скоро будут в строю, несмотря на травмы, — отметил Лэмпард. — Не знаешь, чего можно ждать, когда есть травмы. С «Краснодаром» для нас была тяжелая игра, я доволен, что мы сделали на поле и что не было травм.

— Что скажете о Билли Гилморе? Остались ли вы им довольны?

— Он проявил себя великолепно. Я в нем уверен. И в том, что он вернется к своей форме на 100 процентов.

(Екатерина Потапова)