«Челси» — «Бавария»: стартовые составы команд
25 февраля 2020, 22:02
В матче 1/8 финала «Челси» сыграет с «Баварией». Матч пройдет в Лондоне.
Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью, Баркли, Ковачич, Джеймс, Маунт, Жиру.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Алаба, Дэвис, Тиагу, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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