Чех назвал «Атлетико» тяжелым соперником для «Челси» в Лиге чемпионов

Вратарь «Челси» Петр Чех высказался по поводу жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии лондонский клуб встретится с «Атлетико».

— Непросто жребий. У «Атлетико» большой опыт в Лиге чемпионов и в целом в еврокубках, — цитирует Чеха пресс-служба УЕФА. — Они всегда являются тяжелым соперником. В нынешнем сезоне ла лиги они прекрасно выступают. В прошлом мы играли с «Атлетико», тогда наши результаты с ними были не очень хорошими.

38-летний футболист завершил карьеру голкипера после сезона-2018/19. В октябре этого года «Челси» включил чешского игрока в заявку для участия в чемпионате Англии.