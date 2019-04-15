Чакыр рассудит "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" и "Порту" – "Ливерпуль", информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. 42-летнему рефери будут помогать ассистенты Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервный судья – португалец Артур Диаш. Видеопомощники рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида из Италии.

На игре "Порту" – "Ливерпуль" будет работать бригада арбитров из Голландии во главе с Данни Маккели. 36-летнему рефери будут помогать ассистенты Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Резервный судья – грек Тасос Сидиропулос. Видеопомощники рефери – Пол ван Букел и Камфус Йохем.

​Оба матча пройдут 17 апреля, начало – в 22.00 по московскому времени.

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