Цена акций "Ювентуса" после поражения от "Атлетико" упала более чем на 10 процентов

Цена акций "Ювентуса" на фондовом рынке упала на 10 процентов после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:2).

Вечером в среду, перед закрытием торгов, акции "Юве" на бирже продавались за 1,45 евро за штуку, а сегодня утром они стоили по 1,29 евро. Издание Calcio e Finanza сообщает, что "Ювентус" потеряет 10,5 миллионов евро в своей стоимости, если не пройдет в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов.

"Атлетико" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет в Турине 12 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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