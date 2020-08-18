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Бывший клуб Черчесова с экс-игроком «Краснодара» вышел во второй раунд Лиги чемпионов

18 августа 2020, 22:02
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«Легия» победила «Линфилд» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Бывший клуб Станислава Черчесова вывел на поле с капитанской повязкой Артур Енджейчик, экс-защитник «Краснодара». Ворота команды защищал 40-летний Артур Боруц.

Соперник «Легии» по второму раунду определится в противостоянии «Арарата-Армении» и «Омонии».

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Легия» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 1:0 (0:0)

Гол: Канте Мартинес, 82.

Удаление: Миллар, 75.

Судья: Лафорж (Бельгия).

18 августа. Варшава. Стадион «Пепси Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/qualify/-1/

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