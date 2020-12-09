Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс отреагировал на расистский скандал в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

Матч был прерван на 13-й минуте из-за того, что резервный арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.

«Вот как выглядит тренерский штаб «Истанбула». Одного из этих людей удалят с поля. Главный судья спрашивает у резервного, кого он должен удалить. Кто-нибудь может объяснить мне, как резервный судья должен был описать этого тренера, кроме как «черный»? Он ведь не знает всех имен, у тренеров нет номеров. Я — чернокожий и не вижу здесь расизма. Что еще должен был сказать резервный судья, чтобы главный понял, о чем речь?» — написал у себя в Twitter Барнс.

Матч будет доигран сегодня, начиная с 20.55 по московскому времени. Бригада арбитров была заменена. В УЕФА пообещали расследовать инцидент.