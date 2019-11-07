«Было зафиксировано около 300 случаев спорных ситуаций с билетами». Заявление «Локомотива» о матче с «Ювентусом»

Директор по связям общественностью ФК «Локомотив» Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» ситуацию с билетами на матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Несколько сотен болельщиков московской команды пострадали от недобросовестных перекупщиков, однако большинство все-таки смогло попасть на матч.

— Учитывая ажиотаж, который был вокруг матча «Локомотив» — «Ювентус», количество объявлений по продаже билетов на разных сайтах, мы понимали, что такие случаи возникнут, поэтому клуб к этому готовился, — сказал Брейдо. — И решение запустить людей на территорию стадиона после стартового свистка — это план, который был утвержден заранее. Мы неоднократно просили болельщиков обращать внимания на сообщения на официальном сайте, предупреждали, что на «Ювентусе» Sold out, что продаж на отдельные матчи нет и действуют только пакетные предложения — однако жажда оказаться на игре сыграла со многими злую шутку.

Вчера зафиксировано около 300 случаев спорных моментов с билетами. Для стюардов в первом кардоне был проведен инструктаж: они прекрасно знали, как должен выглядеть билетный «пакет». Те билеты, которые этому не соответствовали, внутрь пропущены не были. Как только был дан стартовый свисток, люди со спорными случаями запускались на территорию стадиона, чтобы иметь возможность на двух точках разбора проработать ситуацию со своими билетами. Здесь необходимо классифицировать эти случаи: в некоторых имел место действительный и работающий QR-код. Дело в том, что обладатели пакетов на матч, буквально из ПДФ-файла отрывали часть, которая относится к «Атлетико» и «Байеру» и перепродавали исключительно проход на «Ювентус». Поэтому QR-код работал, но билет выглядел как ненастоящий. Из-за этого стюарды не могли пропустить этого человека до начала матча. Потом, когда точка входа была разгружена, болельщики прошли к своим секторам, где были считаны QR-коды.

Были также случаи максимально фейковых билетов. То есть люди, сделавшие такое, даже не задумывались, как должен выглядеть билет на Лигу чемпионов или матчи «Локомотива». В этом случаи клуб решил проявить высокий уровень лояльности и запустил их на верхнюю часть трибун. На места с ограниченным обзором, но это лучше, чем ничего. Это максимум, который «Локомотив» мог сделать для болельщиков, которые не обладали настоящими билетами, но при этом приехали из разных мест. Мы пошли им на уступки.

Были идентифицированы случаи и специального обмана системы. Люди шли с непонятными распечатками, комбинируя билеты других людей. Когда начиналось разбирательство, такие граждане просто уходили, признав, что обман не прошел.

Всего зафиксировано около 300 случаев: примерно 120 человек мы разместили на местах с ограниченной видимостью, примерно столько же прошли по QR-кодам. Эти зрители тоже, конечно, неправы. Но виноваты в этом те, кто занимается подобной перепродажей. Именно поэтому клуб активно с этим борется, в том числе блокируя клубные карты.

Возможен ли повторный проход? Это невозможно в рамках системы. Если это случилось вчера, почему не случилось на матче с «Атлетико»? Мы не продавали отдельные билеты, только пакеты. Это возможно только в случае, если человек перепродал свой пакет еще на игру с «Атлетико», а потом решил пройти по этому же QR-коду. Но если сделать все правильно и руководствоваться информацией на официальном сайте, таких ситуаций не возникло бы.

Безусловно, перекупщики всегда были и есть. С этим сложно бороться. Мы знали про сайты, обращались в соответствующие органы. Но блокировка данных ресурсов — не самая быстрая и простая. Плюс сайт можно создать за 10 минут.

Отмечу, что на «Байер» сейчас открытой продажи нет. Они могут появиться только в последний момент и только на официальных ресурсах. В случае, если «Байер» откажется от определенной квоты. (Дмитрий Зимин)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр