Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Буффон восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»

7 декабря 2020, 16:00
Джанлуиджи Буффон. Фото ФК "Ювентус".
Джанлуиджи Буффон. Фото ФК "Ювентус".
Теги:

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вернулся к тренировкам после травмы, сообщает Tuttosport. Он пропустил четыре последних матча.

По данным источника, ветеран может выйти на поле в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», а Войчех Щенсны получит отдых. При этом пропустят матч травмированные защитник Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал.

42-летний Джанлуиджи Буффон в текущем сезоне провел три матча за «Юве», пропустил два мяча и один раз отыграл «на ноль». Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 30780
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир