Брюно Женезьо: "Лион" надеялся добиться большего в матче с "Барселоной"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после ничьей против "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что рассчитывал на большее. Тем не менее, по его словам шансы на выход в четвертьфинал остаются.

- Думаю, что иногда нам не хватало технического мастерства при контроле мяча, особенно во втором тайме, - цитирует официальный сайт УЕФА Женезьо. - Мы довольствовались игрой от защиты, но были смелыми. Я думаю, что мы могли и должны были лучше разыгрывать мяч от своей линии обороны и создавать соперникам больше проблем.

Мы слишком быстро отдавали мяч, и это привело к тому, что нам приходилось отбивать атаку за атакой. Но мы все еще в игре после половины противостояния. Мы надеялись добиться большего сегодня. У нас были для этого ситуации в первом тайме. Но во втором тайме нам пришлось очень много терпеть, а еще, на мой взгляд, мы дали соперникам создать слишком много моментов. У нас все еще есть шансы пройти дальше.