Бруну Лаже: «Зенит» играет по-разному. Мы должны быть готовы к этому»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Встреча пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Чего вы ждете от «Зенита»?

— Это действительно очень сильная команда, способная играть по-разному. Может играть длинными передачами и отходить назад, если того требует ситуация, но «Зенит» всегда идет вперед и пытается доставлять мяч к чужим воротам как можно быстрее. Мы должны быть к этому готовы. Состав мы выберем, исходя из готовности каждого игрока. В любом случае мы понимаем, что нас ждет непростая игра.

— Лига чемпионов на уровне?

— Мы хотим выступить как можно лучше, о чем я всегда говорил это. Надо подходить ответственно к играм, это будут нелегкий матч. И все, кто выйдет на поле, должны осознавать ответственность. Все мотивированы и хотят победить. За две недели, прошедшие с первого тура, мы сделали некоторые шаги, чтобы восстановиться после поражения. Мы попытаемся воплотить в жизнь ту работу, которую проделали.

— Алмейда не сыграет. Это проблема?

— Это важная потеря для нас. Мы будем продолжать работать. Мы должны контролировать происходящее в команде и действовать по ситуации. Чем больше игроков, тем больше вариативность, тем сильнее мы будем, как команда. Все игроки одинаково важны для нас. Но бывает, что в какой-то момент кто-то может быть не в состоянии принять участие в игре. (Гоша Чернов)