Бруну Лаже: «При подготовке к «Зениту» учитывали все его матчи»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 2 октября.

— В последних матчах вы части вносили изменения в состав. Почему?

— Иногда бывают моменты, когда мы понимаем, что нужно внести изменения в состав. Мы должны понимать способности каждого игрока, всегда надо анализировать состав и выбирать лучший из возможных. Это касается всех игровых позиций. Наша философия — команда должна быть конкурентоспособной. И это касается не только конкуренции с другими клубами, но и внутренней конкуренции.

— Как поражение в первом туре от «Лейпцига» повлияет на команду? Испытываете ли вы большее давление в связи с этим?

— Мы стараемся играть максимально на победу всегда и держать мяч, когда играем с сильными соперниками. Никогда нельзя расслабляться, даже если нет мяча. Наша цель владеть игрой, реализовывать моменты. Ответственность всегда на максимуме — не только у игроков, но и у меня. Футболисты должны требовать от меня максимум ответственности, ведь мы представляем «Бенфику».

— При анализе игр «Зенита» вы больше ориентировались на его матчи в Лиге чемпионов или в чемпионате России?

— Мы при подготовке стараемся учитывать все игры соперника — и во внутренних турнирах, и в еврокубковых. Да, соперник может играть по разным схемам в зависимости от того, как развивается матч. В любом случае в «Зените» защитники всегда стараются доставлять мяч нападающим. Не такое большое значение имеет то, по какой схеме будет играть «Зенит». Важно представлять команду, которая будет играть против нас. Мы должны играть разнообразно, иногда короткими, иногда длинными передачами. Но всегда стараемся довести матч до победы. (Гоша Чернов)

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