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Бруну Фернандеш прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

10 декабря 2020, 18:28
Бруну Фернандеш.
Бруну Фернандеш.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в Instagram высказался по поводу вылета команды из Лиги чемпионов. Во вторник, 8 декабря, «МЮ» на выезде проиграл «Лейпцигу» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Английская команда заняла третье место в группе и продолжит выступать в Лиге Европы.

— Мы были недостаточно хороши. Мы должны лучше выступать, так как представляем такой большой клуб, — написал Фернандеш. — Особенно, когда играем против топ-команд в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2016 года.

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