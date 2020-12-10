Бруну Фернандеш прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в Instagram высказался по поводу вылета команды из Лиги чемпионов. Во вторник, 8 декабря, «МЮ» на выезде проиграл «Лейпцигу» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Английская команда заняла третье место в группе и продолжит выступать в Лиге Европы.
— Мы были недостаточно хороши. Мы должны лучше выступать, так как представляем такой большой клуб, — написал Фернандеш. — Особенно, когда играем против топ-команд в Лиге чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2016 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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