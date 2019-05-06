Немец Феликс Брих назначен главным арбитром ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом", информирует сайт УЕФА. Встреча пройдет в Амстердаме 8 мая. В первом матче победил "Аякс" со счетом 1:0.

Помогать Брыху будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Дениз Айтекин, видеопомощник рефери – Бастиан Данкерт, ассистент видеопомощника рефери – Марко Фритц.

Ответный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной" обслужит бригада арбитров во главе с турком Джюнейтом Чакыром. Встреча пройдет 7 мая в Ливерпуле. В первой игре "Барселона" победила со счетом 3:0.