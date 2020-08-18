Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».

Во втором раунде «Динамо» сыграет с победителем матча «Конна'c Куэй» — «Сараево».

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Динамо» (Белоруссия) — «Астана» (Казахстан) — 6:3 (4:1)

Голы: Гордейчук, 16 (1:0). Печенин, 17 (2:0). Гордейчук, 22 (3:0). Седько, 37 (4:0). Томасов, 45 (4:1). Ротариу, 47 (4:2). Диалло, 55 (5:2). Бейсебеков, 87 (5:3). Диалло, 90 (6:3).

Судья: Мусял (Польша).

18 августа. Брест. Стадион ОСК «Брестский».