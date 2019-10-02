Брайн Идову: «Вроде мелочь, но произошла судейская ошибка»

Защитник «Локомотива» Брайн Идову подвел итог матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

— Для меня важно было быстро войти в игру, втянуться. Первый пас отдать своему — поэтому было нормально. К тому же более опытные партнеры сразу подсказали, где находиться, как действовать. В принципе, в этом плане было все хорошо, — сказал Идову в интервью «Матч ТВ».

Обидно, что вышли на второй тайм и сразу пропустили. Это испортило весь план на игру, ее рисунок. После этого уже было тяжеловато.

Все понимали, что на второй тайм они выйдут агрессивно. Хотели в первые 5-10 минут взять игру под свой контроль, успокоить их чуть-чуть, но получился вот так. Вроде мелочь, но произошла судейская ошибка. Аут был наш, а мяч отдали им по ошибке. Как раз с этого аута и пропустили. Да, судья ошибся, но нам надо было более ответственно подойти к этому моменту. Пропустили после аута и после углового, когда всеми силами пошли вперед. У «Атлетико» контратаки — это смертельное оружие.

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