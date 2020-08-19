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«Браво, Лео!» Кокорин поздравил Паредеса с выходом в финал Лиги чемпионов

07:05
Себастьян Дриусси, Александр Кокорин и Леандро Паредес. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси, Александр Кокорин и Леандро Паредес. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин поздравил полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса с выходом в финал Лиги чемпионов. Парижане в полуфинале обыграли «Лейпциг» со счетом 3:0.

Оба игрока выступали за «Зенит» с лета 2017-го по зиму 2019 года.

— Браво, Лео, — написал Кокорин.

Скриншот страницы Паредеса в Instagram. Фото Instagram
Скриншот страницы Паредеса в Instagram. Фото Instagram

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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