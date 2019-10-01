Бранислав Иванович: «Ждали завтрашнюю игру целый год»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против «Бенфики». По его словам, команда уже восстановилась после воскресного поражения в 11-м туре РПЛ от «Локомотива» (0:1).

— Чем опасна «Бенфика»?

— Очень опасная команда. В ней собраны как опытные, так и молодые футболисты. Это клуб с историей и своей философией. Мы всегда относимся к сопернику с уважением, но верим, что у нас есть все для того, чтобы победить. Мы ждали эту игру целый год и подходим к ней с хорошим настроем. Рассчитываем победить завтра.

— Семин перед матчем с «Атлетико» говорил, что команде трудно восстанавливаться в таком графике. У вас есть эта проблема?

— Уже много раз отвечал на этот вопрос. 15-20 лет футболисты играют раз в 3-4 дня. Такова наша работа. Никакой усталости нет. Нет и причин, по которым мы не можем показать наш максиму. Никто в конце года не спросит раз в какое количество времени ты играл. Лига чемпионов — это совершенно особенный турнир.

— Удалось сыграться с новыми партнерами по обороне?

— Конечно. Хотя это скорее вопрос к главному тренеру. Как капитан команды могу сказать, что каждый новичок — это качественный исполнитель в своей линии. Конечно, игрокам нужно время на адаптацию, но они довольно быстро привыкают. Думаю, в будущем мы увидим в их исполнении отличный футбол.

— Вы забили победный гол «Бенфике» в финале Лиги Европы. Есть особенные ощущения перед матчем?

— Это один из самых важных голов, что я забил. Завтрашний матч — уже новая история, но мне всегда было непросто играть с «Бенфикой». Это хорошая команда с менталитетом победителя. Рад, что вы помните этот момент. Что касается меня, я готов завтра показать свой максимум на поле. (Артем Рябовол)

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября, начало — в 22.00 (мск)