Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение питерцев от дормундской «Боруссии» (1:2) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Зенит» набрал одно очко и занял последнее место группы F с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

— В первом тайме играли достаточно убедительно, но во втором тайме не справились, — резюмировал Боярский в комментарии «СЭ». — Радости мало, но надо болеть за свою команду. «Зениту» можно сейчас только посочувствовать. После перерыва, думаю, будет много интересных матчей. «Зенит» займет призовое место.

— Впереди у «Зенита» матч со «Спартаком». Поражение от «Боруссии» и вылет из еврокубков скажется психологически на игре команды?

— Этот матч — лакмусовая бумажка. Его надо выигрывать во что бы то ни стало. Если проиграем «Спартаку», то упадет и престиж, и моральный настрой.

— Что будет обиднее — поражение от «Спартака» или вылет из Лиги чемпионов?

— Конечно, поражение от «Спартака».

— По этой Лиги чемпионов можно судить качество работы Сергея Семака?

— Мы сейчас посмотрим на игру «Краснодара». Наши команды вообще не готовы к европейскому чемпионату.

— «Краснодар» хотя бы вышел в Лигу Европы с третьего места.

— Да, они молодцы. Но «Зенит» в чемпионате обыгрывает «Краснодар» довольно убедительно.

(Константин Колмаков)