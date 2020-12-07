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Боярский — о предстоящем матче «Зенита» в Лиге чемпионов: «Семак сделает все необходимое, чтобы победить»

7 декабря 2020, 12:51
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Народный артист России, болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового турнира Лиги Чемпионов между «Зенитом» и «Боруссией».

— Несмотря на турнирное положение, матч буду смотреть. Если «Зенит» сыграет так же, как с «Уралом», то все будет хорошо.

Уверен, Семак все понимает. Он сделает все необходимое для положительного результата. Хорошо, что вернулся Азмун, он набрал прекрасную форму — три мяча в прошлом матче это подтверждают. Дзюба тоже в порядке. В целом, команда на подъеме сейчас. Думаю, прошлая победа придаст уверенности перед таким сложным матчем.

— Не считаете, что Семак в этом матче может немного поэкспериментировать с составом, выпустить молодежь, например?

— Тут, думаю, Семаку виднее. Вообще, пора бы подводить молодёжь, конечно. Нужно дать им почувствовать, какого играть в Лиге чемпионов, да еще и против такого соперника. Тем более, если удастся одержать победу, то молодые игроки утвердят свои позиции в команде.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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