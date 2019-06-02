"Боруссия" гифкой поздравила Клоппа с победой в Лиге чемпионов

Дортмундская "Боруссия" поздравила главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов. В финальном матче мерсисайдцы победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

– Поздравляет, Клоппо! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Клопп возглавлял "Боруссию" с 2008 по 2015 год. Вместе с дортмундским клубом немецкий специалист дважды становился чемпионом Германии, один раз - обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр