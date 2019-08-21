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Борис Игнатьев: «На этой стадии для «Краснодара» нет ничего невозможного»

04:08
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Краснодару» по силам пройти «Олимпиакос» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов. По его мнению, «быки» смогут выйти в групповой турнир.

— «Краснодар» избаловал нас в предыдущем стадии квалификации, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Считаю, что и на этой стадии для команды нет ничего невозможного. Предыдущий соперник «быков» был гораздо более серьезным и опасным, чем «Олимпиакос». «Порту» — более статусная, перспективная команда, у нее лучше подбор игроков, больше опыта и богаче традиции. Так что, уверен, греки «Краснодару» по зубам и по итогам двухматчевого противостояния команда сможет выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/912119/sevastian-terletckii/pokorit-olimpiakos-krasnodaru-v-lch-ostalsia-odin-shag-do-mechty

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