Бонуччи уверен, что матч с «Барселоной» будет классным

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Все указывает на то, что завтрашний матч будет классным, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Положительный результат будет очень важен с точки зрения нашего роста. Будет тяжело, но мы знаем, что с нашими качествами и игрой мы можем доставить «Барселоне» проблемы».

Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.