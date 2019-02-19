Бонуччи - Морате: "Я буду дышать тебе в шею"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи предупредил форварда "Атлетико" Альваро Морату о том, что будет дышать ему в спину во время двухматчевого противостояния команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Как мы планируем остановить Гризманна? Он - хороший игрок, но в "Атлетико" есть и другие ребята: Диегу Коста, Мората, Сауль, Годин, Коке... Могу продолжать дальше, цитирует Бонуччи AS. - Нам нужно хорошо сыграть в отборе и бороться за каждый мяч. Тот же Мората - хороший друг, и я уже предупредил его, что с момента его появления на поле я буду дышать ему в шею.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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